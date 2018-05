Anzeige

Bezahlbarer Wohnraum

Simon Abraham aus Schwetzingen hatte einen kommunalen Impuls vorbereitet und berichtete von dem Wunsch vieler nach bezahlbarem Wohnraum. Eine ganze Palette von Maßnahmen könne in den Gemeinden für bezahlbaren Wohnraum beantragt werden: bei der Planung von Neubaugebieten ebenso wie mittels gemeindeeigener Sozialwohnungen, die seit 2011 dank der damaligen grün-roten Landesregierung vom Land wieder gefördert würden, der neu geplanten „Grundsteuer C“ für brachliegende Bauplätze bis hin zu den unterschiedlichen Modellen der Leerstandsberatung. Für Details verwies Abraham an Daniel Born, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden die verschiedenen Finanzierungsmodelle der kommunalen Betreuungsangebote angesprochen und Born verwies auf die Initiative seiner Fraktion im Landtag, auch in Baden-Württemberg möglichst bald den Einstieg in die Gebührenfreiheit zu verwirklichen, was bislang an der Landesregierung scheitert.

ÖPNV verbessern

Ein weiteres Anliegen ist der SPD in der Region die Verbesserung der Situation des Öffentlichen Nahverkehrs, für den demnächst die Diskussion um die Anforderungen an die neue Ausschreibung beginnen. In diesem Zusammenhang wies Kreisrätin Monika Maier-Kuhn etwa auf die schwierige Verbindung aus der Region nach Heidelberg hin.

Kreisrätin Renate Schmidt wies auf ihre Initiative in Sachen Schuldnerberatung hin, während Ralf Göck die Situation der Tagesmütter und damit der Familien verbessern möchte. Über so viele sozialdemokratische Initiativen freute sich der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.05.2018