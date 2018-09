Politiker sammeln neue Impulse für Spielplätze

Brühl.Alte Bekannte trafen die Gemeinderäte der Hufeisengemeinde mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck an der Spitze beim inzwischen schon traditionellen Brühl-Otterstadter Gemeinderatstreffen, denn es gibt einen regen Austausch über den Rhein hinweg. Und so war das Willkommen der linksrheinischen Kollegen um Bürgermeister Bernd Zimmermann auf dem Gelände des Vereins „Naturspur“, auf das diesmal die pfälzische Nachbargemeinde eingeladen hatte, sehr herzlich.

Das Führungsteam des Vereins um Petra Moser, Armin Moser und Leo Illing begrüßte die Gäste. Die Brühler kannten sie von den eigenen Spielplatzprojekten im Steffi-Graf-Park, in der Fasanerie und in der Jahn-Grundschule. Umso interessanter war es, einmal die Zentrale des in der Region sehr aktiven gemeinnützigen Vereins kennenzulernen, der dort einen anerkannten außerschulischen Lernort, die „Naturei“, erschaffen hat.

Bienenstöcke und Zelte

Neben Gärten und einer Spielbaustelle ist exemplarisch auch ein großer naturnaher Spielplatz gebaut worden, zur Benutzung für die Otterstadter Kinder und auch für Gäste von weiter her. Verschiedene Häuser aus Robinienholz, ein riesiges „Vogelnest“ und viel Platz zum Bauen und Toben waren ebenso zu sehen wie Bienenstöcke und Zelte. Der Verein hat dafür ein brachliegendes Tennisgelände von der Gemeinde gepachtet und naturnah umgestaltet.

Natürlich kam auch die Rede auf die hohen Aufwände dafür und den Wunsch der Initiatoren, auch weiterhin solche naturnahen Spielplätze in der Region – und damit auch in Brühl – errichten zu dürfen.

Im anschließenden gemütlichen Teil in dem gut sanierten Ausflugslokal „Zum Altrhein“ berichtete Gastgeber Zimmermann unter anderem über Ideen für ein gemeinsames interkommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Speyer, während Dr. Ralf Göck über die Schwierigkeiten mit der derzeitigen Baukonjunktur berichtete, die dazu führe, dass Bauarbeiten teurer als früher seien, häufig später als geplant begännen, wenn manche Firmen überhaupt auf der Baustelle erscheinen. Im Übrigen konnte er von der Quasi-Fertigstellung des Inselcampings am Kollersee berichten, das schon sehr gut nachgefragt sei. zg

