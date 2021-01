Polizei löst Familientreffen und Geburtstagsfeier auf

Brühl/Mannheim.Die Polizei hat ein Familientreffen am Samstagnachmittag in der Bachstraße in Brühl aufgelöst. Wie die Beamten mitteilten, bekamen sie um 14 Uhr einen Hinweis für diese Feier. Insgesamt 13 Personen, darunter drei Kinder, aus drei unterschiedlichen Haushalten waren vor Ort. Von allen Erwachsenen wurden die Personalien aufgenommen und das Treffen beendet. Kurze Zeit später musste die Polizei eine Geburtstagsfeier für ein neunjähriges Mädchen beenden. Bei einer Überprüfung gegen 15.30 Uhr waren in einer Wohnung in der Bruchsaler Straße im Mannheimer Stadtteil Rheinau sieben Erwachsene aus vier Haushalten zusammengekommen. Die Anwesenden zeigten sich einsichtig und lösten die Geburtstagsfeier auf. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, gegen die Beteiligten werden Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Corona-Verordnung eingeleitet.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.01.2021