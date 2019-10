Portugal – geprägt vom rauen Atlantik

Brühl.Über Portugal mit den interessanten Stationen Porto, der Hauptstadt Lissabon, der Algarve sowie der Insel Madeira berichten in einer Multivisionsschau Fotograf Kay Maeritz und Sängerin Angélique Verdel am Mittwoch, 6. November, ab 20 Uhr in der Festhalle.

Portugal ist geprägt vom Atlantik. „Wer raue Natur mag, wird unweigerlich von den wilden Küsten Portugals in den Bann gezogen“, erklärt Maeritz gegenüber unserer Zeitung, es geht aber auch um die facettenreiche Kultur des Landes.

Im Vortrag berichtet er vom Land, seinen Menschen, seiner oft unbändigen Natur und seiner Musik. Der Fado wird auch, dank der Sängerin Angélique Verdel, ein wichtiger Bestandteil des Vortrags sein. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019