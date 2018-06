Pro Wohnung 35 Bewerber

Anzeige

Die Eigentümerschutzgemeinschaft „Haus & Grund“ bemängelt, dass in der Verordnung die notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben seien, weil man bei dem statistischen Material, soweit es sich um den Begriff „angespannter Wohnungsmarkt“ handle, nicht auf bundes-, sondern auf landesdurchschnittliches Zahlenmaterial abgestellt habe. „Hätte man es richtig gemacht, dann wären deutlich weniger Ortschaften in die Gebietskulisse gefallen“, kritisert Rudolf Berger, Geschäftsführer des Vereins für die Region Schwetzingen-Hockenheim.

Qualifizierter Mietspiegel fehlt

Die grundsätzliche Kritik setzt aus seiner Sicht allerdings an anderen Punkten an, die insbesondere in kleineren Gemeinden wie Brühl zum Tragen kommen. Berechnungsgrundlage für die „ortsübliche Vergleichsmiete“ ist nämlich ein qualifizierter Mietspiegel, den es in der Hufeisengemeinde nicht gebe. „Die Mietpreisbremse führt so zu mehr Streit in ansonsten harmonischen Mietverhältnissen“, bemängelt Berger. Wenn nämlich kein Mietspiegel vorliegt, müssten zur Ermittlung der zulässigen Miethöhe in der Regel Sachverständigengutachten eingeholt werden, die Kosten im vierstelligen Bereich verursachen würden.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck betont, seit der Einführung der Mitpreisbremse in Brühl „ehrlich gesagt wenig davon gespürt“ zu haben. Es sei niemand im Rathaus vorstellig geworden, der sich beschwert habe – weder auf Seiten der Vermieter, noch auf der der Mieter.

Daher stelle sich für ihn die Frage, ob die Mietpreisbremse in der Hufeisengemeinde überhaupt eine Wirkung habe. Einerseits urteilt Göck, dass sie bei bestehenden Mietverhältnissen funktioniere, „da die Mieten nicht willkürlich erhöht werden können“. Andererseits stellt Göck fest, dass die Regelung dann nicht richtig funktioniert, wenn ein neuer Mieter für die Wohnung gefunden werden muss. „Vermieter sagen, dass in anderen vergleichbaren Wohnungen die Mieten höher sind und wollen dementsprechend ihre Mieten natürlich auch erhöhen.“

Wenn man weiterdenke, stelle man fest, dass viele Mietpreise auch abhängig davon sind, wie viele Bewerber auf eine Wohnung kommen und ob diese auch von den vorherigen Mietpreisen wissen. Auf eine Wohnung kommen in Brühl etwa 35 Bewerber, da regelt die Nachfrage mehr als die Vorschrift.

„Die Öffentlichkeitswirkung der Mietpreisbremse ist aber auf jeden Fall vorhanden. Ich denke, dass sonst viele Vermieter noch mehr Geld verlangen würden“, bilanziert der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung.

