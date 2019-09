Probleme pragmatisch gelöst

Brühl.Einstimmig ebneten die Ratsmitglieder des Technischen Ausschusses in der jüngsten öffentlichen Sitzung der Bauplanung eines Wohnheims mit Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung (wir berichteten) den Weg. Dazu mussten die Räte nicht nur dem Bauvorhaben das allgemeine Einvernehmen erteilen, sondern auch mehreren rechtlichen Befreiungen zustimmen.

Denn eigentlich ist im Schütte-Lanz-Gewerbegebiet baurechtlich kein Projekt für soziale Zwecke vorgesehen. „Es hat aber auch schon andere Projekte dieser Art gegeben, deren Anträge über eine Befreiung von den Vorgaben ein positiver Bescheid des Baurechtsamtes beschieden wurde“, erklärte Göck.

Keine Probleme sahen die Ratsmitglieder in Überschreitungen des Baufensters, soweit sie auf dem Areal an anderer Stelle ausgeglichen werden. „Etwas komplizierter wird es in einem dritten Punkt“, meinte Göck. Denn die Planung sieht eine Zufahrt zu den künftigen Häusern beim Kreisverkehr gegenüber der Ausfahrt des Einkaufszentrums vor. Dort befindet sich aber aktuell ein kleiner Grünbereich, dessen Zentrum ein junger Baum bildet. Dieser müsste gefällt und an anderer Stelle ersetzt, die Grünfläche für die Überfahrt mit Autos versiegelt werden. Dazu sieht die Verwaltung in einer Pflasterung einen gangbaren Weg. Doch die Polizei machte da ein Problem aus, weil der von den zufahrenden Autos zu querende Fußweg zu breit würde. „Eine Gefahr erkennen wir da nicht“, meint Göck und Uwe Schmitt (CDU) ergänzte, dass dort ohnehin kaum jemand den Gehweg nutzen würde.

Obwohl Heidi Sennwitz (FW) den Standort der Einrichtung nicht für optimal hält, signalisierte sie die Zustimmung ihrer Fraktion zum Projekt. Selcuk Gök (SPD) wies darauf hin, dass es in der Region einen großen Bedarf an einer solchen wohnortnahen Einrichtung gebe – das lasse die baurechtlichen Themen lösbar erscheinen. Dieser Argumentation folgte auch Peter Frank (GLB). ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019