Projekt im Januar wird verschoben

Brühl.Für das Ferienprojekt „Winter“ hatte die Jugendkunstschule am Montag, 4. Januar, und Dienstag, 5. Januar, sowie am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Januar, jeweils 9 bis 12 Uhr, ein spannendes Programm geplant. Kursleiterin Andrea Tewes wollte dann Druck- und Experimentiertage anbieten. Dabei sollten mit witzigen Alltagsgegenständen wie Zehenspreizern oder Flip-Flops gedruckt und verschiedene Zufallstechniken in Acryl und Tusche ausprobiert werden. Das Kreativangebot richtete sich an Kinder von sechs bis 14 Jahren.

Doch nun heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung, dass diese Veranstaltung aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg verschoben werden muss. Als neuer Termin sei mit Andrea Tewes die Woche von Dienstag, 16. Februar, bis Freitag, 19 Februar, im Mehrzweckraum unter der Sporthalle vereinbart. Es gibt keine freien Plätze mehr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020