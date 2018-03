Provokant und aufschreckend

Anzeige

Brühl.Eher sei es die „krasse Realität“, die „oft in den Vordergrund der Bilder tritt und manchmal auch in Nischen zu finden ist“ – Laudator Heinz Claßen eröffnete die Ausstellung in der Pro-Seniore-Residenz mit einem verbalen Paukenschlag, der bestens zu der illustren Malerseele des Wolfram Gothe passt.

Vergnügt stand der Künstler daneben, als zur Vernissage zahlreiche Menschen aus der Region dem Rohrhofer Künstlerkollegen von Gothe interessiert lauschten. „Provokant, aufschreckend, ist das, was er in seine Bilder injiziert“, betonte Claßen weiter.

Keiner hätte dem widersprechen wollen, denn tatsächlich sind es Üppigkeit und Verzehrung, Wollust und fast schon an Hieronymus Bosch erinnernde Dunkelheit der Seele das, was seine Arbeiten ausmachen.