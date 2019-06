Publikum erlebt jede Menge Turbulenzen

Brühl.Das Publikum liebt sie ganz offensichtlich – die Theatertruppe um die „französische Pfälzerin“ Marie-Louise Mott. Wenn sie und ihr Ensemble der Hemshofschachtel die Bühne betreten, ist beste Laune im breitesten Pfälzer Dialekt garantiert. Am Samstag, 14. September, um 20 Uhr, gastiert Mott mit ihrem Mundarttheater in der Festhalle. Das Theater Hemshofschachtel gehört zu den absoluten Rennern im Kulturkalender der Gemeinde. Der Kartenvorverkauf für den munteren Schwank „Ä schwere Geburt“ läuft bereits auf Hochtouren.

Und wie es gute Tradition bei der Hemshofschachtel ist, wurde auch dieses Stück der Truppe aus Ludwigshafen von Rudy Kupferschmitt auf den Leib geschneidert.

Zum Inhalt der Mundartkomödie: In der Familie Hauptmann läuft eigentlich nach außen hin alles recht gut. Hannes Hauptmann arbeitet erfolgreich als Produktdesigner in der Scherzartikelfirma „Firlefanz“. Seine Tochter Lena erwartet eine Zusage für ein Stipendium in München. Doch Mutter Isabella befürchtet eine Leere nach dem Weggang ihrer Tochter und entwickelt plötzlich einen unkonventionellen Wunsch. Sie möchte noch einmal ein Kind. Da kommt Oma Sofie ein ganz spezieller Einfall. Das sorgt für Turbulenzen im Hause Hauptmann und für Vergnügen in der Festhalle. ras

