Brühl.Wenn sie über den Rhein nach Brühl kommen, dann ist die Festhalle stets gut gefüllt. Entsprechend schnell sind die Karten vergriffen, wenn die Akteure des Theaters Hemshofschachtel in Brühl gastieren – so sind auch für das kommende Gastspiel mit dem munteren Stück „Druff un dewedder“ nur noch Karten ab der zweiten Kategorie zu bekommen. Am Freitag, 21. September, ab 20 Uhr ist es wieder soweit.

Die Mundartkomödie von Rudy Kupferschmitt erzählt von Otto Brammer. Der Ludwigshafener ist windiger Chef der Inkasso-Firma „Reibach-Management“ und veruntreut seit Jahren das Vermögen seiner wichtigsten Kunden.

Es geht drunter und drüber

In der Firma geht es daher drunter und drüber. Ottos Ex-Geliebte, Assistentin Jessica, tickt mit Ottos aktueller Flamme Natalie um die Wette. Beide mobben den schüchternen „Hansi“ Baum, den Einzigen, der versucht, seine Arbeit ernsthaft zu erledigen. Die Lage spitzt sich zu, als der wichtigste Kunde Fitz Obermeier Einsicht in sein Anlagevermögen von Otto verlangt und Ottos Frau Irmgart in der Firma endlich richtig aufräumen will. In dem Tohuwabohu agiert als ruhender Pol die Putzfrau Roswitha mit ihrem Motto „immer druff un dewedder“.