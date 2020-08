Puzzleteile erobern die dritte Dimension

Brühl.„Wenn Puzzleteile stehen können“ ist der Titel des nächsten Projektes der Jugendkunstschule. Von Montag, 7. September, bis Freitag, 11. September. An den fünf Kurstagen können die Teilnehmer jeweils von 9 bis 12 Uhr zusammen mit Leiterin Andrea Tewes aus Ytong dreidimensionale Puzzleteile künstlerisch gestalten.

Inspiriert durch kleine Puzzleteile entwerfen die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren Skulpturen aus dem porösen Gasbetonstein. „Mit Nase, Augen, Mund und bunter Farbe versehen, werden diese zu witzigen Werken mit Wow-Effekt“, verspricht Tewes. Noch sind einzelne Plätze frei.

Der kreative Prozess soll recht staubig werden, heißt es seitens des Kulturamtes der Gemeinde, deshalb sollten die Kinder eine Brille – entweder Schutz- oder Sonnenbrille – und Arbeitshandschuhe mitbringen und geeignete Kleidung tragen. Ein entsprechender Mundschutz wird von der Jugendkunstschule gestellt.

Gearbeitet wird im Freien, auf dem Hof des Mehrzweckraumes unterhalb des Hallenbades. Die Kurse der Jugendkunstschule – 1991 in Kooperation mit der „Freien Kunstschule Rhein-Neckar“ von der Gemeinde ins Leben gerufen – sind als Ferienprojekte konzipiert und richten sich an Kinder ab sechs Jahren. Ziel ist es, die Kinder an die verschiedenen Bereiche der Kunst – wie Grafik, Malerei und Bildhauerei – heranzuführen. Auf spielerische Weise werden zahlreiche Materialien und Werkzeuge eingeführt, verschiedene Techniken vermittelt und künstlerische Ausdrucksformen erprobt. Ohne Leistungsdruck kann sich jedes Kind frei entfalten, experimentieren, handwerkliche Fähigkeiten erlernen und eigene Ideen umsetzen. Im Vordergrund steht zum einen der kreative Entstehungsprozess, zum anderen das Produkt – verbunden mit dem Erfolgserlebnis, ein eigenes Kunstwerk geschaffen zu haben. Darüber hinaus stärken die Kinder ihre soziale Kompetenz, tauschen eigene Vorstellungen aus und helfen sich gegenseitig.

