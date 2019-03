Queen setzt Konzert die Krone auf

Brühl.Der Musikverein Bläserakademie will bei seinem Jahreskonzert am morgigen Sonntag ab 17 Uhr in der Rohrhofer Michaelskirche einen Querschnitt der Arbeit in den Orchestern – dem Elementar-, Jugend- und Sinfonischen Blasorchester – präsentieren. Der Auftakt wird musikalisch in die magische Welt des Harry Potter entführen. Weitere Filmsongs, die erklingen sind aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, „The Magnificent Seven“, aus „Jungle Book“ und aus „Jurassic Park“ neben den Musicalsongs aus der „West Side Story“.

Das Sinfonische Blasorchester widmet sich zunächst israelischen Folksongs, die in einem Arrangement von Eva Fodor erklingen. Dann stehen „La Quintessenza“ und „Tuba Concert Español“ sowie „Harlem Nocturne“ auf dem Programm. Höhepunkt werden die Hits von „Queen“ sein. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 10 Euro. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.03.2019