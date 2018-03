Quer durch Südamerika

Anzeige

Brühl.„Südamerika querdurch – vom Pazifik zum Atlantik“ ist der Titel einer Multivisionsreportage von und mit Axel Brümmer und Peter Glöckner. Die beiden Weltumradler und mehrfach ausgezeichneten Fotojournalisten werden am Dienstag, 27. Februar, auf Einladung der Gemeindebücherei um 20 Uhr in der Festhalle von ihrer Herausforderung berichten: der Durchquerung des Festlandes in seiner ganzen Breite mit dem Floß und dem Fahrrad.

Auf den Spuren von Charles Darwin und Alexander von Humboldt geht es von den Galapagosinseln aus über Inkapfade und einen Fluss im Amazonasdschungel immer am Äquator entlang. Leonys Borges, ein großer Capoeirameister aus Brasilien, wird an diesem Abend zudem einen Einblick in sein Können der Capoeira und des Berimbau-Spiels geben. Capoeira ist eine Mischung aus Tanz, Kampftechnik und Akrobatik. Die Besucher der Veranstaltung in der Festhalle können authentische faszinierende Geschichten erleben. ras/zg