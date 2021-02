Radfahrerin bei Kollision verletzt

Brühl.Ein 65-Jähriger hat beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und diese angefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem VW am Samstag in Rohrhof gegen 16.30 Uhr auf der Brühler Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Adlerstraße bog der 65-Jährige nach links ab und übersah die ihm entgegenkommende 52-jährige Radfahrerin. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Während am Auto lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand, wird der am Fahrrad mit 300 Euro beziffert. pol

