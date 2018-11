Radfahrerin verletzt

Brühl.Eine 41-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Heiligenhag/Friedensstraße in Richtung Bachstraße. An der Kreuzung nahm ihr ein von links kommender, unbekannter Autofahrer die Vorfahrt. Sie musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Frau fuhr hinter dem Pkw vorbei und wurde dann mitten auf der Kreuzung von dem Seat einer 36-Jährigen erfasst, die in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs war.

Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen, schleuderte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Klinik, Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

Der unbekannte Autofahrer, der der Radfahrerin die Vorfahrt nahm, hatte sich aus dem Staub gemacht. Es ist lediglich bekannt, dass er einen grauen Pkw mit dem Teilkennzeichen HD fuhr. Während das Fahrrad der Geschädigten nur leicht beschädigt wurde, entstand am Seat ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018