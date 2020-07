Radlern soll ein Licht aufgehen

Brühl.Auch wenn der Radweg zwischen Fichtestraße und Mannheimer Straße eigentlich auf Schwetzinger Gemarkung verläuft, so ist dieser 2018 geschlossene Lücke im Radwegenetz der Metropolregion Rhein-Neckar ein Brühler Kind. Und sogar eines, auf das Rat und Verwaltung besonders stolz sind. „Wir waren damals eine der ersten Kommunen, die für den Ausbau die entsprechenden Fördermittel beantragt hat“, bilanzierte Bügermeister Dr. Ralf Göck. Und Michael Till (CDU) attestierte, dass dieses kurze Stück asphaltierter Strecke, das den Radfahrern einen Umweg erspare, der zudem durch die Verkehrssituation mit den Tankstellen eher unübersichtlich sei, „sehr gut gelungen ist“.

„Und jetzt sind wir noch stolzer, weil die AVR-Energie mit einem Pilotprojekt an uns herangetreten ist“, hob Heidi Sennwitz hervor. Das öffentlich-rechtliche Unternehmen des Rhein-Neckar-Kreises sieht sich als Partner für grüne Energie und hat der Gemeinde für den Radweg ein interessantes Beleuchtungskonzept als Testanlage vorgeschlagen (wir berichteten).

Am echten Bedarf orientiert

Der Radweg soll – nach dem nun erfolgten Segen des Ratsausschusses – schon bald mit besonderen, autarken Solarleuchten ausgestattet werden. „Sie denken mit und sparen Strom“, verspricht der Hersteller. Die LED-Technik in den Laternen leuchten nämlich nur dann, wenn auch ein Fußgänger oder Radfahrer auf dem Weg unter ihnen unterwegs ist. Sie haben – einfach gesagt – Bewegungsmelder eingebaut und schalten sich rechtzeitig ein beziehungsweise fahren die im Ruhezustand gedimmte Helligkeit hoch, bevor der Passant sie erreicht hat.

„Da wird mir angst und bange, wenn ich mir vorstelle, dass dort ein schneller Radfahrer fixer ist als die Reaktion der Laternen“, meinte Wolfram Gothe (CDU). Doch Dr. Peter Pott (GLB) beruhigte: „Wir sollten so viel Vertrauen in die Ingenieure haben, dass sie das richtig einstellen können.“

Günstig und umweltfreundlich

Sennwitz war sich sogar sicher, dass dieses Stück Radweg geradezu prädestiniert sei, um mit der „modernen, umweltfreundlichen Technik“ erste Erfahrungen für eventuell weitere Einsatzorte in der Gemeinde zu sammeln, wie es auch schon Till kurz zuvor festgestellt hatte. „Die SPD jedenfalls begrüßt den technischen Fortschritt“, meinte der Fraktionssprecher Roland Schnepf mit einem Augenzwinkern in Richtung Gothe.

Und sogar zwei finanzielle Pluspunkte wusste Bürgermeister Göck zu verkünden. Nicht nur, dass diese Technik mit 20 000 Euro um ein Drittel kostengünstiger sei als die konventionellen Lösungen, weil die Verkabelung der einzelnen Laternen entfalle, er habe auch schon mit dem Unternehmen gesprochen und die Zusage erhalten, dass auch die Wartung der Anlage für die nächsten Jahre von dort übernommen werde.

Doch Pott will es am liebsten noch günstiger für die Kommune. Er beantragte, dass von der Gemeindeverwaltung noch nach entsprechenden Fördermitteln des Landes und des Bundes gesucht werde. Außerdem riet er, da der Weg ja auf Schwetzinger Gemarkung verlaufe, sich auch mal mit der Nachbarkommune in Verbindung zu setzen.

Von Polizei geforderter Schutz

Und da der Ratsausschuss nun gerade einmal gedanklich auf dem Radweg unterwegs war, nutzte Pott die Gunst der Stunde, ein ihn ärgerndes Thema anzusprechen. Die Barriere, die das Durchfahren vom Radweg in die Fichtestraße ausbremse, sei insbesondere mit Lastenfahrrädern oder Fahrradanhängern kaum zu umfahren. Doch gerade diese Strecke werden besonders oft von Brühlern mit solchen Vehikeln genutzt, die zum Einkaufen in die Supermärkte des Brühler Nordens fahren. „Könnte man die Absperrungen nicht durch einen einfachen Pöller ersetzen?“, fragte er an.

Ordnungsamtschef Christian Stohl und der früherer Leiter der Behörde, Gemeinderat Hans Faulhaber (CDU), schüttelten sofort wissend das Haupt. Denn die Barriere solle weniger verhindern, dass Autofahren eine Abkürzung über den Radweg nutzen könnten, sondern vielmehr solle sie die Radler ausbremsen, die ansonsten zu schnell in die „vielbefahrene Straße“ einfahren würden.

„Die muss unbedingt bleiben“, urteilte Faulhaber und Stohl ergänzte, dass diese Absperrung bei der Planung des Radweges sogar explizit von der Polizei als Sicherungsmaßnahme gefordert worden sei, um schwere Unfälle bei Aufeinandertreffen von Rad- und Autoverkehr zu vermeiden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020