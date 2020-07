Räte ziehen klare Grenzen

Brühl.Es waren viele kleinere Bauvorhaben, die für eine lange Tagesordnung in der jüngsten Sitzung das Ausschusses für Technik und Umwelt sorgten. Die meisten Themen wurden recht zügig beschlossen, bei anderen mussten Ratsmitglieder über den eigenen Schatten springen, bei anderen zeigten sie klare Kante.

Gleich zweimal standen Gartenhäuschen im Blumenviertel auf der Agenda. Dort sind laut Bebauungsplan eigentlich in den Gärten keine Nebengebäude gestattet. Doch selbst die Gemeindeverwaltung hat festgestellt, dass solch ein Verbot „an der Realität vorbeigeht“. Deshalb wurden in der Vergangenheit wiederholt Lauben zugelassen. In näherer Zukunft will der Gemeinderat auch mit einer Streichung des Passus Klarheit schaffen. Warum wartet man dann mit der Genehmigung der beiden Häuschen nicht einfach bis dahin? „Wir müssen schlichtweg gesetzliche Fristen einhalten“, erklärte Ortsbaumeister Reiner Haas. Deshalb gab es noch einmal auf der Zielgerade zur Änderung die Ausnahmegenehmigung für die beiden Gartenhäuser im Rosengarten und im Lilienweg.

20 Zentimeter zu hoch

Bei einer Gabionenwand im gleichen Wohngebiet zeigte der Rat sich aber unnachgiebig. im Resedaweg wollte ein Hausbesitzer die steingefüllten Metallkörbe als Sichtschutz mit einer Höhe von zwei Metern installieren. Die in den entsprechenden Verordnungen vorgegeben 1,80 Meter Höhe würden ausreichen, so der Tenor. Soll die Wand also entstehen, muss sie 20 Zentimeter niedriger als beantragt sein.

Ein „Ja, aber“ kam zum Antrag auf den Bau eines Pools in der Helene-Weber-Straße zustande. Auch in diesem Fall musste zur Einhaltung von Fristen über das Einvernehmen beschlossen werden. Doch erklärte Haas, dass Einwendungen von Nachbarn bereits angekündigt seien. Sollten diese vorliegen, würde sich die Sachlage anders darstellen, war man sich einig. Doch zunächst erteilten sie bei zwei Enthaltungen aus den Reihen der SPD dem Vorhaben den kommunalen Segen.

In einem Rutsch ging die Sanierung und Erweiterung eines alten Wohnhauses in der Bahnhofstraße durch. Dort gab es weder Einwendungen noch mussten Überschreitungen genehmigt werden. In einem Gebäude in der Hofstraße wurde dem Ausbau des Dachgeschosses und dem Balkonausbau zugestimmt, nachdem ein Sichtschutz zum Nachbarn hin eingeplant worden war. Absolut problemlos durch ging der Bau eines Wohnhauses anstelle einer bestehenden Scheune in zweiter Reihe der Friedrichstraße.

Das stellte sich bei einem Haus in der Schillerstraße anders dar, dort mochte der Rat den Überschreitungen der Abstandsregelungen durch die Vergrößerung des bestehenden Gebäudes um zwei Meter nach vorn und die Anbringung eines Balkons über die gesamte Breite nicht zustimmen. Ein schmalerer Balkon – auch überdacht – stelle allerdings kein Problem dar, auch nicht wenn er teilweise ein Wintergarten werde.

