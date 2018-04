Anzeige

Brühl.Es war ein Schreck in der Abendstunde, der die Mitarbeiter und Kunden des Rohrhofer Netto- Marken-Discounts am Mittwochabend eiskalt erwischte, denn ein unbekannter Räuber überfiel kurz vor Ladenschluss den Einkaufsmarkt in der Rheinauer Straße.

Der Mann betrat nach Polizeiinformationen um 21 Uhr das Geschäft und zahlte an der Kasse ein Getränk. Plötzlich zog er eine Pistole, bedrohte die Kassiererin und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Wohl mit Spielzeug bewaffnet

„Da sich diese beim Anblick der Waffe sicher war, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte, weigerte sie sich und rief weiteres Personal zu Hilfe“, berichtet die Polizei. Die Reaktion des Räubers war eindeutig: Er floh aus dem Supermarkt. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief erfolglos.