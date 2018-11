Rassetiere unter der Lupe

Brühl.Züchter wie auch Jungzüchter blicken mit Zuversicht auf die anstehenden Ausstellungen, wenn sich das Zuchtjahr dem Ende zuneigt. Das gilt nicht zuletzt für die Kreisgeflügelschau, die der Kreisverband am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, in der Ausstellungshalle in Brühl, Pferchstückerweg 1, durchführt.

Hier präsentieren die Geflügelzüchter und die Jungzüchter ihre Tiere der aktuellen Zuchtperiode. Diese Schau stellt einen großen Höhepunkt für die Züchter dar. Auf der Ausstellung werden die einzelnen Kreis- und Kreisjugendmeister in den verschiedenen Sparten und Farbenschlägen ermittelt. Geschulte Preisrichter werden über die Pflege und Qualität der einzelnen Tiere ihr Urteil abgeben.

Ausgestellt werden: Zwerghühner, Hühner, Tauben, Wasser und Ziergeflügel. Für Kinder stelle der Besuch einer Tierausstellung eine tolle Abwechslung dar, und so mancher Opa fühle sich in die Kindheit versetzt, als er sich selbst mit dem Hobby Kleintierzucht beschäftigt habe, teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018