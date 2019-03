Rat will Jugend für die Zukunft gewinnen

Brühl.Es gingen klare Signale aus von der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Partnerschaft. Ja – man will die Partnerschaft mit dem französischen Ormesson-sur-Marne weiter pflegen und sogar noch mehr beleben. Und: Ja, man will dabei auch an die jahrhundertelange Problematik des Miteinanders, an frühere Konflikte zwischen den beiden Ländern, erinnern, aber vorrangig auf die

...