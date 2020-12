Rathaus schließt während des Lockdowns

Brühl.Die Gemeindeverwaltung reagiert auf den Corona-bedingten Lockdown, heißt es in einer Presseerklärung. Das Rathaus bleibt zwischen Heiligabend, 24. Dezember, und einschließlich Sonntag, 10. Januar, komplett geschlossen.

Im Bereich des Standesamtes wird für dringende Angelegenheiten ein Notdienst eingerichtet, heißt es ergänzend aus dem Rathaus. Dieser Dienst ist nur per E-Mail über standesamt@bruehl-baden.de zu erreichen.

In dringenden Angelegenheiten – insbesondere bei einer Rückkehr aus Risikogebiet – können die Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde ebenfalls nur per E-Mail an post.ordnungsamt@bruehl-baden.de erreicht werden.

Ab Montag, 11. Januar, ist das Rathaus zwar wieder geöffnet, aufgrund der aktuellen Situation ist eine persönliche Vorsprache jedoch weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter, die telefonisch oder per E-Mail erfolgen muss, möglich. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung sowie die E-Mail-Adressen der Fachämter finden sich auf der Homepage der Gemeinde unter www.bruehl-baden.de. Ebenso ist die Behördennummer 115 – ohne Vorwahl – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Auch die Gemeindebücherei Brühl ist aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung derzeit bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Medien, deren Rückgabetermin eigentlich in diesem Zeitraum liegt, werden automatisch verlängert. Es fallen dabei auch keine Mahngebühren an. Verlängerungen per E-Mail oder Telefon sind noch bis zu den Weihnachtsferien möglich.

Zu Fragen rund um das Thema Corona und Impfen verweist die Gemeindeverwaltung auf die Hotline des Gesundheitsamtes des Landkreises, Telefon 06221/5 22 18 81. Die Behörde ist von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Die Erreichbarkeitszeiten über die Feiertage können unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus abgerufen werden. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.12.2020