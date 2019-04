Ratsmitglied Hans Faulhaber steht jetzt an der Spitze

Brühl.Bei ihrer Versammlung im TV-Clubhaus wählten die Mitglieder der Senioren-Union den CDU-Fraktionsvorsitzenden, Gemeinde- und Kreisrat Michael Till, einstimmig zum Tagungsleiter. Dieser erinnerte an die vielen guten Aktionen, die in der Vorsitzendenzeit von Therese Ellert und Rainer Nürnberg stattgefunden hatten und rief die Versammlung auf, mit dem neuen Vorstand an diese Erfolge anzuknüpfen.

Dem langjährigen Vorsitzenden Rainer Nürnberg, der nicht mehr für ein Amt im Vorstand kandidierte, dankten alle ausdrücklich für seine engagierte Arbeit während der vielen Jahre seiner Vorstandstätigkeit.

Bei der Wahl des neuen Vorstandes wurde der langjährige Ordnungsamtsleiter, CDU-Gemeinderat Hans Faulhaber, einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig wurden CDU-Gemeinderat Wolfram Gothe zu seinem Stellvertreter und Gerhard Zirnstein, Gemeinderatskandidat der CDU, zum Schatzmeister gewählt. Den Vorstand komplettieren die drei Beisitzer Winfried Höhn, Winfried Geier und Adolf Scholz. Als Kassenprüfer wurden die CDU-Gemeinderäte Christian Mildenberger und Till gewählt.

Ebenfalls einstimmig wurde auf Antrag des neuen Vorsitzenden beschlossen, dass die Senioren-Union von den Mitgliedern, die zugleich Mitglied der örtlichen CDU sind, keinen eigenen Mitgliedsbeitrag erhebt. „Wir möchten so von den Ü-60-Mitgliedern des CDU-Gemeindeverbandes möglichst viele auch für eine Mitgliedschaft in der Senioren-Union gewinnen“, erläutert Faulhaber das Vorhaben. „Gesellige und informative Veranstaltungen der Senioren-Union sollen unsere Neumitglieder binden und unsere Vereinigung so zum Bindeglied zwischen dem Gemeindeverband und seinen an Lebensjahren reicheren Mitgliedern machen“, ergänzt Gothe.

Barrierefrei umbauen

„Darüber hinaus“, so Schatzmeister Gerhard Zirnstein, „gilt es, auch aus dem Kreis der Nicht-CDU-Mitglieder weitere Mitglieder für die Senioren-Union zu gewinnen.“ Denn es gehe darum, die Senioren-Union als Vorkämpfer für eine seniorengerechte Infrastruktur zu positionieren: „Wir alle leben im Durchschnitt länger, die Bevölkerung wird also insgesamt älter – während Kinderbetreuung glücklicherweise inzwischen in politischen Diskussionen allgegenwärtig ist, wird der gestiegene Bedarf an seniorengerechter Infrastruktur noch zu wenig abgebildet.“

Die Familienstrukturen hätten sich verändert, in vielen Fällen gebe es nicht mehr den Halt durch Großfamilien. Fehlende familiäre Strukturen müssten durch ehrenamtliche Netzwerke ausgeglichen werden. „Deshalb soll bürgerschaftliches Engagement im Allgemeinen gestärkt und vor allem generationsübergreifende Angebote gestaltet werden.“

Das Ehrenamt müsse ideell und materiell weiter aufgewertet werden. Grundsätzlich müsse die Brühler Infrastruktur in den nächsten Jahren sukzessive barrierefrei und altengerecht umgebaut werden. Die Wohnviertel seien kinder- und seniorenfreundlich zu gestalten, fordern die Mitglieder der Senioren-Union in ihrem Appell. z g

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019