Ratsmitglieder hoffen auf reiche Ernte

Brühl/Ketsch.„Eine Sitzung der Kirchengemeinderäte von Brühl und Ketsch in ökumenischer Verbundenheit am Buß- und Bettag verleiht dieser gewachsenen Tradition ein besonderes Gewicht“, erklärt Marianne Faulhaber, Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderates. Und so begann die Sitzung mit Vertretern der katholischen und evangelischen Gemeinden aus beiden Kommunen mit dem Abendmahlgottesdienst in der evangelischen Kirche in Brühl. Zelebriert wurde er vom evangelischen Pfarrer Marcel Demal, der seit Oktober im Probedienst in Brühl tätig ist.

Das Predigtwort hatte der katholische Pfarrer Erwin Bertsch übernommen – er stellte den Buß- und Bettag als alljährlichen Anstoß des Glaubens dar. Des Menschen Lebenszeit ist in seiner Darlegung eine „geschenkte Zeit“, die es zu nutzen gilt. So ging Bertsch auf das Evangelium dieses Tages ein – das Gleichnis vom Feigenbaum, der zunächst unfruchtbar scheint und doch nach einem Jahr mit geschenkter Geduld Früchte trägt. Jesus lasse sich in dem Gärtner wiederfinden, der Früchte des Vertrauens, Friedens und Gerechtigkeit zum Keimen bringe.

Menschen individuell ansprechen

In der Sitzung im katholischen Pfarrzentrum setzten sich die Räte mit dem Gedanken einer vertieften ökumenischen Zusammenarbeit mit besonderem Blick auf die neuen Wohngebiete in Brühl und Ketsch auseinander. Menschen in ihren Lebenssituationen solle man individuell ansprechen, hob Pfarrer Bertsch in seinem Impuls zu Beginn hervor.

In Gruppen wurde diskutiert, Gedanken und Anstöße zu Papier gebracht – Neues, aber auch bereits vorhandene Angebote analysiert. Möglichkeiten ökumenischer Treffen bei Festen, Veranstaltungen, auf Spielplätzen oder im Jugendtreff kamen zur Sprache, gemeinsame Familiengottesdienste an Orten außerhalb der Kirchen, Themengottesdienste, biblisches Kochen, Präsenz auf weltlichen Veranstaltungen, Willkommensbrief und Neugeborenen-Begrüßung waren weitere Themen, die von den Vertretern beider Konfessionen besprochen wurden. „Alles ansprechende Ideen, für die es zu hoffen gilt, dass sie Früchte tragen und Interessenten finden mögen – auf der Senderseite genauso wie Empfängerbereich.

Der evangelische Pfarrer Christian Noeske moderierte den Abschluss der gemeinsamen Sitzung und gab mit dem Abendsegen dem ökumenischen Treffen einen besinnlichen Ausklang. mf

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018