Brühl.Zu einem Flächenbrand am Kreisel zwischen Brühl und Rohrhof wurde die Feuerwehr am Dienstag um 17.31 Uhr alarmiert. Vor Ort wurde eine Rauchentwicklung aus einer Dehnungsfuge an der Mauer festgestellt. Nach Entfernen einer Sandsteinblende wurde zuerst mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Anschließend wurde eine Löschlanze in die Fuge getrieben, um auch die letzten Brandnester zu erreichen.

Der nächste Einsatz wartete dann gestern um 8.45 Uhr auf die Feuerwehr. Im Supermarkt „Real“ hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass ein Melder durch Rauchentwicklung bei Dacharbeiten ausgelöst hatte. Die Fahrzeuge konnten wieder einrücken, heißt es in der Pressemitteilung der Wehr. cb