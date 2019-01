Brühl.Wenn Professor Gerald Hüther zusammen mit Dr. Ruediger Dahlke auf der Bühne steht, sei das schon eine ganz große Besonderheit, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die beiden Bestseller-Autoren, der eine Neurobiologe, der andere Arzt, sind der Einladung von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und des Brühler Internisten Dr. Axel Sutter gerne gefolgt und werden am Donnerstag, 21. März, den Abend des Brühler Gesundheitsforums in der Festhalle gestalten.

Jeder für sich füllt große Säle in Europa und fasziniert mit einer lebendigen Sprache und großem Fachwissen. Beide schrieben ein aktuelles Buch über Demenz und gesundes Altern aus einem jeweils anderen Blickwinkel.

Bei ihrem Vortrag unter dem Titel „Raus aus der Demenzfalle – Das Alter als Geschenk“ zeigen Hüther und Dahlke auf, wie es gelingen kann, gesund und zufrieden älter zu werden. Beide sind Mutmacher und weisen darauf hin, dass das Älterwerden ein großartiges Erlebnis sein kann, schreibt die Gemeinde in der Mitteilung weiter.

Karten zum Vortrag gibt es im Vorverkauf für 26 bis 30 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und im Kundenforum unserer Zeitung. zg

