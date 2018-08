Raus ins Grüne oder nasse Abkühlung

Brühl.Bei Hitze ließe sich im Freibad natürlich eine Abkühlung holen, während der Steffi-Graf-Park beispielsweise zum Fußballspielen einlädt. Oder ist esdoch der nahe Rhein, der beim Spaziergang an Wiesen und Feldern vorbei für den gewünschten Erholungsfaktor sorgt? Wir haben uns in der Hufeisengemeinde einmal umgehört und nach Lieblingsplätzen des Sommers gefragt.

Erik Hauser (55), Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mannheim und aus Brühl: Mit meiner Hündin Maja (9) gehe ich gerne auf den Wiesen und Feldern spazieren. Dann komme ich gerne ins Eiscafé „Venezia“ oder in die „La Gelateria“, trinke einen Kaffee und schreibe an meinem zweiten Buch weiter. Hier im Freien ist es einfach gemütlicher als zu Hause und man kommt unter Leute. Als Autor finde ich natürlich auch das Bücherregal total super.

Georg Montag (58), Limousinenservicefahrer aus Brühl: Hier am Bücherregal in der Ketscherstraße/Schwetzingerstraße finde ich es schön. Um den Baum kann man es sich auf der Sitzgruppe gemütlich machen – wenn sie wieder repariert ist. Unter dem Nussbaum in der Hofstraße sitze ich abends mal gerne mit einem kühlen Getränk und der Zeitung.

Elke Eppel (57), arbeitet in der medizinischen Klinik in Heidelberg und kommt aus Schwetzingen: Das Freibad hier ist toll. Ich war selbst als Kind schon dort gewesen. Und mittlerweile komme ich mit meinem Enkel Leon (5) oft her. Gut finde ich, dass es Liegenstühle gibt und Leon ist begeistert von der Rutsche und vom Sprungturm. Für die Kinder ist es schön und ansehnlich gemacht.

Sabrina Kohler (33), Diätassistentin aus Brühl: Ich bin mit meiner Familie gerne draußen am Rhein. Wir sind dann auf den Feldern rund um Brühl unterwegs und gehen dort gerne spazieren, auch mit unserem Sohn Lucas (7 Monate). Dort kann man sich einfach zu jeder Jahreszeit gut aufhalten. Außer es ist gerade Hochwasser.

Cornelia Häusermann (65), Rentnerin aus Schwetzingen: Meine beste Freundin wohnt in Brühl, in der Nähe der Villa Meixner. Der Garten ist sehr schön gemacht. Im Winter besuchen wir dort den Weihnachtsmarkt und auch die anderen Veranstaltungen sind immer einen Besuch wert. Außerdem habe ich in Brühl meine Kosmetikerin.

Jennifer Megerle (30), Umschulung zur Büro- und Verwaltungskauffrau und aus Rohrhof: Jetzt im Sommer ist mein Lieblingsort das Freibad. Dort ist es einfach gemütlich, auch weil ich oft mit einer Freundin hingehe und wir auch Bekannte treffen. Als Kind war ich aber auch viel im Steffi-Graf-Park unterwegs. Dort gab es Reifenschaukeln, aber heute leider nicht mehr.

Michael Pfaff (37), saniert Häuser und aus Brühl: Mein Sohn Timo (8) und ich gehen gerne gemeinsam in den Steffi-Graf-Park zum Kicken. Dass es dort ein Fußballfeld gibt, ist total super, auch weil es für Timo fast nichts anderes gibt. Manchmal holen wir uns ein Eis und spazieren auch bisschen Richtung Rhein.

Barbara Zahn (48), Rentnerin aus Schwetzingen: Im Steffi-Graf-Park können meine Enkel schön spielen und haben etwas Action. Außerdem können wir dort bisschen spazieren gehen und im Anschluss noch ein Eis essen.

Moritz Könn (15), Schüler aus Rohrhof: Ich finde das Freibad ist generell ein guter Ort zum Aufhalten. Es ist entspannt und ich liebe das Wasser, weil es bei der Hitze eine tolle Abkühlung ist. Wenn ich nicht alleine gehe, komme ich mit Freunden oder meiner Familie her. Aber ich hole mir auch gerne im Dönerhaus einen Döner. Auch ein kleiner Lieblingsplatz.

Drago S. (51), Sonnenstudiobetreiber aus Ketsch: Am liebsten bin ich natürlich hier in meinem Sonnenstudio, aber mit meiner Freundin gehe ich gerne mal bei der „La Gelateria“ einen Kaffee trinken.

Racquel C. (26), Dekorateurin aus Brühl: Ich wohne noch nicht lang in Brühl. Aber ich gehe gerne ins Freibad. Es ist schön gestaltet, hat tolle Grünflächen und ich treffe dort Freunde.

