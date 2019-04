Real-Kunden helfen Kindern

Brühl.Das Kinderhospiz Sterntaler wird seit vier Jahren von Real-Geschäftsleiter Thorsten Arns mit Spendengeldern aus Marktaktionen wie dem „Gute Taten Tag“, den besonderen Fleischkäseverkäufen, Pfandbon-Spenden oder Grillfesten unterstützt. Mittlerweile sind so bereits über 43 000 Euro zusammengekommen. „Das soll aber noch lange nicht das Ende sein“, sagt Arns.

Deshalb veranstaltet das Real-Team nun eine große Tombola. Am Samstag, 13. April, sind alle Kunden von 9 Uhr bis 18 Uhr eingeladen, in den Markt im Brühler Norden zu kommen und Lose für den guten Zweck zu kaufen. Ganz nach dem Motto „6000 Lose mit 6000 Preisen für 6000 Sterntaler“ wird es Lose geben, die jeweils einen Euro kosten. „Jedes Los gewinnt“, unterstreicht Arns noch einmal.

Als Hauptpreise gibt es Eintrittskarten zu zahlreichen regionalen Attraktionen, Musikanlagen oder ein Fahrrad. Zudem warten viele weitere kleine Preise auf die Kunden, so dass es an diesem Tag keine Verlierer gibt. Der Erlös aus der Tombola am Samstag, 13. April, wird in voller Höhe an das Kinderhospiz gespendet.

Erfolg mit einer kleinen Idee

Vor vier Jahren hatte Arns sich zum ersten Mal für das Kinderhospiz in Dudenhofen engagiert. Eine Spendenaktionen sollte ein Spezialbett für das Kinderhospiz finanzieren. Am Ende wurde das Ziel deutlich übertroffen: Statt der anvisierten 4500 Euro für das Bett waren bei den Aktionen insgesamt 15 531,33 Euro zusammengekommen.

„Solche stationären Kinderhospize müssen sich vorwiegend aus Fördergeldern finanzieren. Deshalb war die Entscheidung, so eine Einrichtung mit Aktionen zu unterstützen, schnell gefallen. Das Schicksal der Familien kann jeden von uns auch treffen, umso größer ist unser Ehrgeiz die Einrichtung auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen“, sagt Thorsten Arns. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.04.2019