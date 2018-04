Reden über Gott und die Welt

Anzeige

Und so erzählen die Besucher und Organisatoren im Gespräch mit unserer Zeitung von ganz vielfältigen Lebensläufen. Nachdem ihr Mann in Pension gegangen war und weil beide in der Kirchengemeinde aktiv sind, wollten sie sich beispielsweise für etwas engagieren, bei dem „alte Leute aktiv werden“, erzählt Leiterin Blank unserer Zeitung. So kam es dazu, dass der Altentreff vor inzwischen 21 Jahren ins Leben gerufen wurde. Auch nach dem Tod ihres Mannes beschloss Dietlinde Blank, den Altentreff weiterhin nach dem Motto „Von Gott geliebt – lebendig – eins“ zu organisieren.

„Von Gott geliebt“ heißt es laut Blank, da man der Überzeugung sei, dass jeder Mensch trotz seiner Fehler von Gott bedingungslos angenommen werde. Diese Gottesliebe ist den Menschen in der Kirchengemeinde ganz nah am Herzen und es ist ihnen wichtig, dass alle Menschen diese Liebe erfahren und an andere weitergeben können, heißt es weiter.

„Lebendig“ sei ein wichtiger Mottivteil, da jedes Mitglied der Gemeinde seinen Glauben wirklich ausleben dürfe und die Mitglieder allgemein der Überzeugung seien, dass Jesus ihnen die Chance gebe, zu entdecken, wozu jeder Einzelne in dieser Welt lebe. „Eins“ stehe im Motto, weil man trotz der Unterschiedlichkeiten in der Welt überzeugt sei, dass er Geist Gottes Einheit möglich mache. Jeder werde dabei so angenommen, wie er sei, und würde immer mit Respekt behandelt.

Nachdem der Nachmittag mit Kuchenessen und Kaffeetrinken gesellig eingestimmt ist, geht es für alle Beteiligten zunächst ans Ab- und Aufräumen. In einer gemütlichen Runde bespricht die Gruppe dann miteinander, was es Neues gibt. Dabei können alltägliche Themen oder Themen über Gott und die Welt angesprochen werden.

Beflügelnde Gedanken

Die Senioren setzen sich dann schließlich zusammen, um sich entweder eine Geschichte vorzulesen, ein Gedicht vorzutragen oder Lieder gemeinsam zu singen, um so mit einem thematisch beflügelnden Gedanken in den Alltag überzuleiten. Vor allem Volkslieder sind dabei sehr beliebt. „Uns tut’s gut“, fasst Blank die Treffen zusammen, die mit Gesellschaftsspielen ausklingen.

Einmal im Jahr geht es mit der Gruppe auch in den Luisenpark nach Mannheim und zudem findet auch jedes Jahr eine Weihnachtsfeier statt.

