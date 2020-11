Reffert macht Ratsgremium wieder komplett

Brühl.. Eigentlich hätte er schon in der vorangegangenen Sitzung zusammen mit Thomas Gaisbauer (CDU) als Nachrücker im Gemeinderat verpflichtet werden sollen, doch da war Wolfgang Reffert (CDU) gesundheitlich verhindert. Entsprechend legte er an diesem Montag als nächstmöglichem Termin den Eid in der Sporthalle des SV Rohrhof ab und komplettierte den Rat mit seinen 22 Sitzen wieder.

