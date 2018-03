Region befindet sich in einem großen Wandel

Anzeige

Im „Land der ehrbaren Menschen“, wie Burkina Faso übersetzt heißt, trafen sie zunächst den Gouverneur des Departements Tenkodogo, danach ging es über Pisten nach Dourtenga. „Schon einige Kilometer vor dem Ort, berichtete Renate Dvorak, hätten Reiter und Motorradfahrer auf die Reisegruppe gewartet, um sie im Konvoi zum traditionellen Dorfchef Naaba Boulga zu geleiten.

Dort warteten Gespräche unter anderem mit Bürgermeister Armand Abgas in der frisch renovierten „Mairie“, also dem Rathaus, auf die Brühler. Zur Auflockerung überbrachten sie Fußball pur: Trikots und Schuhe als Spende aus der Kurpfalz.

Beeindruckende Zahlen

Besuche an einem Stausee, der noch aus der französischen Kolonialzeit stammt und in einer Entbindungs- sowie Sanitätsstation hinterließen nicht nur Ideen für Klimaschutzprojekte, sondern auch nachhaltigen Eindruck. „13 000 Behandlungen im Jahr“, so Dvorak, „werden dort durchgeführt, alleine 7000 davon betreffen Malaria.“

Sehr zur Freude der Anwesenden konnten die Reisenden auch von der neuen Kirche in der Region berichten. Dafür waren 7000 Euro aus Brühl und Heidelberg geflossen. Gute Nachrichten gab es auch in der Nähstube, die vom Förderkreis gebaut worden war. Dort können Frauen das Nähen lernen – dank der Spende können Materialien eingekauft werden.

Ein Schild persönlich an den neuen Brunnen an der Schule anbringen zu können, war für die Reisegruppe ein besonderer Augenblick. So wird auf lange Zeit deutlich sein, dass Brühl die Partnerschaft tatkräftig füllt. „Wir haben auch viele neue Häuser gesehen“, berichteten die Drei. Das Besondere: Der Architekturstil wandelt sich. Waren es früher runde Lehmhütten mit Strohdächern, bauen die Menschen jetzt gerne „modern“ und lassen aus Betonsteinen quadratische Häuser entstehen, die mit Wellblech gedeckt werden.

Vor den Häusern der Frauensahen die Brühler die traditionellen Kochstellen: Drei Steine, in deren Mitte ein Feuer lodert. „Das könnte man effektiver gestalten“, so Dvorak.

Investitionen in die Bildung

Solarmodule, so erläuterte Hans Zelt, würden nicht gerne angenommen. Er zeigte sich auch angesichts des großen Plastikmüllvorkommens erstaunt – auch wenn es die Hygiene sicherlich bedingt, Obst und Gemüse zu verpacken. Neben der intensivierten Landwirtschaft konnten auch die Investitionen in die Bildung erkundet werden. Die neue „école sud“ wurde gemeinsam mit dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit und dem Förderkreis finanziert. „Vor einem Jahr war dort noch freies Feld“, freute sich Dvorak und erhielt spontan Applaus von den Anwesenden. „Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie jetzt zur Schule gehen können“, erläuterte sie. Dass das Komitee für die Partnerschaft sich eine Berufsschule wünsche, verriet sie gerne. Der Ausbildungsberuf Maurer stünde auf der Wunschliste der Gesprächspartner.

Für die Brühler war es von größerer Bedeutung, junge Menschen in der Landwirtschaft auszubilden. „Darauf haben wir uns jetzt erst einmal geeinigt“, so Renate Dvorak.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018