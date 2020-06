Reifen auf Wanderschaft

Es ist ein immer wieder aufloderndes Problem: in der Peripherie des Ortes wild abgelagerter Unrat. Gerade am Ende der alten Schwetzinger Straße und dem dortigen Lärmschutzwall bei der Autobahn tauchen regelmäßig zwischen den Bäumen und Büschen Sperrmüll, Gartenabfälle und Säcke mit Haushaltsmüll auf, die dort von rücksichtslosen Zeitgenossen illegal entsorgt werden. Den „kleinen“ Umweltfrevlern, denjenigen, die dort mit dem Auto hinfahren, um eine Pause zu machen, und dann die Reste des Essens, Trinkens und Rauchens einfach in der Umwelt entsorgen, wurde versucht, mit dem Aufstellen eines Mülleimers, der regelmäßig entleert wird, Einhalt zu gebieten. Das hat fast funktioniert. Allerdings türmen sich nun auch direkt daneben von Zeit zu Zeit die Abfalltüten auf.

Seit einigen Tagen ist die Müllablagerung aber nicht nur für Natur und Umwelt ein Problem, sondern auch für Autofahrer. Bereits vor einiger Zeit hat jemand dort seine vier alten Autoreifen deponiert. Soweit – so schlimm. Doch schon mehrere Nächte hat ein anderer Zeitgenosse das Hobby für sich entdeckt, die Reifen quer über die Straße zu verteilen – ob aus Protest oder Unfug sei dahingestellt. Jedenfalls ist es eher überraschend, dass noch nichts passiert ist. Stetes Wegräumen durch Passanten und Anrufe bei der Polizei zeigen bislang keinen Erfolg.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Problem bald aus der Welt geschafft wird. So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und auch ohne „Blockwart-Mentalität“ mag man da alle nur bitten, die Augen aufzuhalten und Umweltfrevler zu melden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020