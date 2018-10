„Religion hat immer noch eine große Bedeutung“

Brühl/Ketsch.Mit einer Hommage an den Herbst gestaltete zu Beginn der Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch Usch Vomstein ihren geistlichen Impuls. „Ein Feuerwerk der Farben verzaubert unsere Welt“, betonte sie mit dem sehr berührenden und leicht melancholischen Gedicht von Anita Menger. Mit eigenen Gedanken zur Jahreszeit und vor allem dem Alltagsgeschehen sprach Vomstein dabei offensichtlich jedem Teilnehmer aus der Runde aus der Seele. Für einen heiteren Impuls-Abschluss hatte sie ein Herbstgedicht von Heinz Erhardt gewählt, das bei vielen ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte.

Dann ging es in die eigentliche Tagesordnung, die viele wichtige Punkte bereithielt. Für die Vorbereitung der Kommunionkinder und deren Eltern ist Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür verantwortlich. Das Konzept dazu stellte sie den Räten ausführlich vor. Von ihr in den Blick genommen ist das heutige Familienbild – sie sind bunt gemischt, und vom Wandel geprägt durch Partner mit Migrationshintergrund, überwiegend berufstätige Mütter, Alleinerziehende, Patchworkfamilien und ähnliches. Doch obwohl die religiöse Bindung schwinde, habe Religion selbst Bedeutung, so Gaa-de Mür. Deshalb sollen Angebote für Erwachsene zur Einführung in den Glauben und der Hinführung zu den Sakramenten ausgebaut werden.

Pflichtnachmittage und Kür

Die Kinderkatechese werde mit der Erwachsenenkatechese ergänzt und verknüpft, dabei eröffneten sich Raum und Zeit zur Begegnung mit Glauben und Gott. Zu besonders gestalteten Elternabenden soll eingeladen werden, bevor sich alle Beteiligten ab Dezember in Gottesdiensten treffen und im Januar die Kindernachmittage beginnen. Im „Basispaket“ seien vier Pflichtnachmittage, dazu wird ein „Plusprogramm“ mit drei weiteren Nachmittagen angeboten. Etwa zwei Drittel der Kommunionkinder nehmen an diesem „Plus“ teil – das zeige die Erfahrung aus 2017, wo dieses Angebot erstmalig lief, erklären die Verantwortlichen. Unterstützung für die Gestaltung der Kindernachmittage brauche und finde Gaa-de Mür, wie sie sagte, in den Reihen der Kommunioneltern. Damit verbunden sei immer auch die Chance einer Bindung an die Kirchengemeinde über die Kommunionvorbereitung hinaus, hieß es weiter.

Zur Gestaltung und vor allem auch Verteilung der kirchlichen Feiern in den drei Kirchen der Gemeinde rund um die Weihnachtstage hatte Pfarrer Erwin Bertsch zusammen mit dem Liturgie-Ausschuss eine Vorlage erarbeitet und zur Beschlussfassung in die Sitzung eingebracht. Die Krippenfeiern in Brühl und Ketsch haben dabei gute Tradition, der weihnachtliche Gottesdienst in St. Michael Rohrhof am späten Nachmittag von Heiligabend fand im vergangenen großen Anklang, hieß es in der Pfarrgemeinderatssitzung, und somit finde dieser auch im aktuellen Jahr seine Fortführung. Die Christmette zu später Stunde soll in St. Sebastian Ketsch um 22.30 Uhr gefeiert werden, ebenso der feierliche Weihnachtsgottesdienst am ersten Feiertag. Für die Sänger der Kantorei und das Orchester biete die Empore in Ketsch den bestmöglichen, notwendigen Platz, wurde betont. Daneben will Pfarrer Bertsch in Brühl zuvor eine Heilige Messe feiern. In St. Michael kommen die Gläubigen am zweiten Feiertag zum Gottesdienst zusammen. Mit einer Stimmenthaltung segneten die Mitglieder des Pfarrgemeinderates dieses Konzept ab.

Tradition der Ökumene pflegen

Gemeindereferentin Nathalie Wunderling als Verantwortliche der Firmvorbereitung gab nähere Informationen zum feierlichen Gottesdienst zur Spendung des Sakraments zur Bestärkung der jungen Menschen in ihrem Christsein. Domkapitular Thorsten Weil wird 47 jungen Menschen das Sakrament der Firmung spenden. Ein junges Firmteam hat den Weg der Vorbereitung in den vergangenen Monaten engagiert begleitet.

Zur Planung des Arbeitsinhalts der Klausurtagung des Gremiums im März machten sich die Räte nochmals Gedanken – zumal die laufende Amtszeit sich langsam dem Ende zuneigt. Umso wichtiger sieht man daher die Thematik „ Reflexion und Weiterentwicklung der Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates und seinen Ausschüssen“.

Die langjährige Tradition der ökumenischen Sitzungen soll am Mittwoch, 21. November, fortgeführt werden. Die katholischen und evangelischen Kirchenräte aus Brühl, Rohrhof und Ketsch besuchen gemeinsam die Andacht zum Buß- und Bettag in der evangelischen Kirche Brühl, Pfarrer Bertsch wird dazu predigen. Im Anschluss findet ein Austausch im katholischen Pfarrzentrum statt. mf

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018