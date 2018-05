Anzeige

BRÜHL.Was ist das eigentlich, „Die Bürde des weisen Mannes“? René Sydow stellt diese Frage mit feinem Wortsinn und macht klar: „Am Anfang steht das Wort.“ Der Worte gibt es viele an diesem Abend. Inhaltsschwer. Aufrüttelnd. Treffend. Zwei Stunden sattes Programm verspricht und hält Sydow. Dann ist auch Schluss, denn Zugaben gibt er nicht, aber einen Appell an das Interesse an Menschen, an Bildung, am Leben.

Der Einstieg ins Programm mit der Feststellung, wie gut es uns doch geht, bereitet nur bedingt darauf vor, was nachkommt. Bildung steht bei Sydow im Fokus. Nicht jene, die man über „Ich weiß, wo es steht“ mit „klick-klick-klick“ generiert, sondern die, die auf übermittelten Erfahrungen fußt – im Gegensatz zum Wissen eine moralische Komponente hat. Die bleibt aber gehörig auf der Strecke, untergeordnet unter die weltweite Digitalisierung, das datengespeiste, Algorithmus gesteuerte Internet und Menschen, die sich dem unterwerfen, darin ihren Lebensinhalt finden. Feinsinnige, durchaus aufrüttelnde und betroffen machende Wortkaskaden brettern ungebremst ins Ohr der Zuhörer „wie im politischen Kabarett üblich, der älteren Generation“, so Sydow, der die Hand voll Jüngeren in der Villa Meixner um Entschuldigung bittet.

Ausbeutung ist nicht weit weg

Bildung gehört nicht nur in die Schule, wo sie von Eltern heute immer konkreter angesiedelt und eingefordert wird. Obgleich man dort vom Frontalunterricht abgehe und die Schüler an eigenen Laptops arbeiten lasse, „eine andere Form von Frontalunterricht“, die nur kapitalismustaugliche Arbeitskräfte hervorbringe. „Der technische Fortschritt ist zeitgleich ein Rückschritt in Sachen Bildung“, manifestiert der 38-Jährige. Wer fit ist in der „klick, klick, klick“–Welt, passt ins Konsum-System. „Stellt man die Jugend vor die Wahl: Stuhlgang oder Wlan?“, ist Sydow sich der Antwort nicht mehr sicher, aber: „In Deutschland ist beides scheiße.“