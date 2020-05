Reserve für vergessliche Schüler und Lehrer

Brühl/Schwetzingen.Eine Frage beschäftigte die Mitglieder des Ortsverbandes im Deutschen Roten Kreuz (DRK) nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen besonders. Nämlich die, wie man in den Krisenzeiten den eigenen Grundsätzen nachkommen und die Mitmenschen in der Bevölkerung unterstützen könne.

Da im Moment auch für die DRK-Mitglieder nur Online-Treffen möglich sind, sollte etwas gefunden werden, dass jeder von zu Hause aus erledigen könne, fasst Vorsitzende Dagmar Fritz die Überlegungen zusammen. So entschieden sich die Mitglieder für das Nähen von Mund-Nasen-Schutzmasken. Die Nähmaschinen wurden aus dem Keller geholt und es konnte losgehen. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 100 Masken genäht. Allen voran nähten Uschi Isler und Ursula Böhm mit unglaublicher Motivation.

Großes Einzugsgebiet

Nun galt es noch einen Abnehmer zu finden. Schnell gab es die Idee, Schüler zu unterstützen, die nun wieder mit Bussen in die Schule komme. Dafür benötigen sie schließlich einen entsprechenden Schutz. Die Wahl fiel auf die Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen. Fast jedes Kind der Schule fährt mit dem öffentlichen Nahverkehr oder anderem Zubringer in diese Schule, da deren Einzugsgebiet sehr groß ist.

Die Konrektorin Christina Franz-Villinger nahm das Angebot von Dagmar Fritz dankend an. So konnten nun die annähernd 100 Masken an die Schule übergeben werden.

Franz-Villinger berichtet, dass die Masken als Reserve in der Schule bleiben. So können alle Schüler, die keine Maske haben oder ihre vergessen hätten, entsprechend ausgestattet werden. Es solle auch manchmal Lehrer geben, die ihre Masken zu Hause vergessen. Auch diese werden sich in Zukunft mit einer gespendeten Maske behelfen können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020