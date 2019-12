Retter bleiben am Beckenrand

Es fällt dem Brühler Ortsvorsitzenden Rudi Bamberger (Mitte) sichtlich nicht leicht, die administrativen Aufgaben der DLRG im Ort an die Schwetzinger Kameraden mit Dr. Marc Hemberger (l.) an der Spitze zu übergeben, doch auch dort will sich Bamberger für die Schwimmausbildung in Brühl einsetzen, weiß auch Bäderchef Patrick Bernd.

© strauch