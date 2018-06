Anzeige

BRÜHL.Die Brandschützer vor Ort laden die Bevölkerung heute und am morgigen Sonntag ein, sich Gerätehaus, Technik und Fuhrpark anzuschauen und Zeit bei und mit den Einsatzkräften zu verbringen.

Los geht das umfassende Informations- und Kulinarikangebot des Feuerwehrfestes am heutigen Samstag um 14 Uhr. Zu den eigenen Fahrzeugen gesellen sich dann bereits die Drehleiter der Kameraden aus Schwetzingen und einige Fahrzeuge des Technischen Hilfswerkes (THW) Heidelberg. Die Einsatzkräfte der Organisationen zeigen ihr Equipment und beantworten Fragen dazu.

Was sie schon alles gelernt haben, zeigen die Nachwuchsbrandschützer der Jugendfeuerwehr heute ab 17 Uhr in einer Schauübung. Sonntags ist das Drehleiterfahrzeug nur von 10 bis 12 Uhr zu sehen, die THW-Kollegen stehen von 12 bis 17 Uhr zur Verfügung und bringen dazu andere Fahrzeuge als am Vortag mit. Pressewart Cort Bröcker von der Brühler Wehr kündigt an: „Am Sonntag könnte eine Ortungsvorführung der THW-Kollegen stattfinden, das entscheidet sich kurzfristig.“