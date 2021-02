Rheinpegel steigt wieder an

Brühl.Nach einer kurzen Entspannung des Rheinpegels und einem Rückgang von etwa 30 Zentimeter seit vergangenem Montag, steigt der Pegel seit heute Mittag wieder an. Das schreibt die Feuerwehr Brühl auf ihrer Internetseite. Bedingt durch die starken Niederfälle im Einzugsgebiet soll der Pegel nach Prognosen in den nächsten zwei Tagen wieder das Niveau vom Wochenende erreichen. Aus diesem Grund werde die Brühler Wache an diesem Donnerstag, 4. Februar, wieder mit Personal besetzt sein. Am Mittwoch wurden insgesamt drei Einsätze bedingt durch das Hochwasser durchgeführt. Neben Kontrollfahrten mit Sicherungsmaßnahmen wurde die Feuerwehr auch von Bürgern zu einer Gruppe Rehe gerufen. Diese hatten sich aber bereits selbständig in Sicherheit gebracht. Die Absperrungen bleiben weiterhin bestehen und das Betreten der Sperrzonen ist untersagt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021