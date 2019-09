Rock erfüllt Rheinauen

Brühl.Die „Sun Goes Down – Part II“-Party der Sportgemeinde findet am Samstag, 21. September, statt. Nach der erfolgreichen Premiere der Party mit „K’lydoscope“ im vergangenen Jahr wurde nun die Band „Woodrock“ um Hagen Grube für das Festival der besonderen Art am Altrheinarm verpflichtet. Die Vollblutmusiker sollen in der Location des weiträumigen Vereinsgeländes mit loungeartigem Bereich unter Zeltdächern passend zum Einsetzen des Sonnenuntergangs den Gästen einheizen.

Die Band „Woodrock“ aus Kronau hat sich als Ziel gesetzt, die Rock-Highlights der 1960er und 1970er Jahre aufleben zu lassen. Bei ihrer „Sun Goes Down – Part II“-Party legen die Schützen nicht nur Wert auf gute Musik, sondern auch auf eher außergewöhnliche Speisen.

Das Vereinsgelände der Sportgemeinde am Weidweg ist am Veranstaltungstag bereits ab 16 Uhr geöffnet, der Eintritt für das Musikereignis ist frei. zg/ras

