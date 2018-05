Rockig-erdiger und funky-frecher Jazz

Anzeige

Brühl.Sie sind wieder da: Am Sonntag, 1. Juli, sind Marion La Marché und die „ElVille Blues Band“ zu Gast bei der Jazz-Matinée im Garten der Villa Meixner. Die Veranstaltung des Gewerbevereins in Zusammenarbeit mit der Gemeinde startet an diesem Tag um 11 Uhr.

„Wer einmal La Marché und der ,ElVille Blues Band’ zuhören durfte, erkennt schnell, dass Blues nicht nur dümpelnder sechsachtel Groove im langweiligen Zwölf-Takte-Schema ist – Blues darf auch rockig-erdig, funky-frech und gekoppelt mit unzähligen anderen musikalischen Einflüssen daherkommen“, erklären die Organisatoren der Jazzmatinée.

Blues müsse immer wieder neu klingen, er sei die Wurzel vieler musikalischer Sprachen. Und auch zum Swing sei es nicht weit. Da scheint ein außergewöhnliches Musikerlebnis garantiert. zg/ras