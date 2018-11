Rotes Band und gelbe Wände

Brühl.Das Warten hatte ein Ende. Die Stammgäste des Hallenbads freuten sich, als bei der feierlichen Wiedereröffnung der neue Umkleidebereich präsentiert wurde. Vergangenes Jahr waren die Sanitärräume modernisiert worden, in dieser Sommerpause wurde der Bereich mit den Umkleidekabinen umgestaltet und erneuert.

Die Arbeiten hatten so lange gedauert, weil einige Handwerksbetriebe mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatten. So konnte der vorgegebene Zeitplan nicht eingehalten werden, meinte Bäderleiter Patrick Berndt. Alles wurde neu gemacht (wir berichteten). Die Baukosten betragen 200 000 Euro, sagte Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei der Einweihung. In diesem Bereich des Hallenbades sei auch am Brandschutz gearbeitet worden: „Wir wollten mehr Licht reinbringen und die Kabinen mit hellem Sonnengelb freundlicher gestalten.“ Der Gebäudebereich sei bis auf den Rohbau entkernt und dann neu erstellt worden, beschrieb Architekt Thomas Kögel vom Heidelberger Büro Pohlmann die Baumaßnahme, die im Mai angelaufen war. Bei den Arbeiten habe es viel Kommunikation mit der Bauleitung geben müssen, damit dennoch alles fertiggestellt werden konnte.

Entstanden sind 16 Kabinen, dazu zwei Familienumkleideräume. Es gibt insgesamt 88 abschließbare Spinde für die Badegäste. Die Zielgruppen bleiben wie bisher Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Vereine und Sportler.

Zurzeit sei man an der Gründung eines Vereins dran, der sich dem Thema „Schwimmen lernen“ widmen soll. In Planung sei auch ein Baby- und Kleinkinderschwimmen, betonte Berndt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018