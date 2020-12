Rottweiler muss in Klinik

Brühl.Ein bislang unbekannter Täter hat im Bereich Promenadenweg gefährliche Hundeköder ausgelegt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es handelte sich demnach um mindestens fünf mit Nägeln präparierte Würstchen, betonen die ermittelnden Beamten.

Am Mittwoch, 16. Dezember, habe die vier Jahre alte Hündin eines Spaziergängers die am Boden liegenden Köder aufgefunden. Sie fraß – den Angaben des Hundebesitzers zufolge –einen davon. In einer Tierklinik konnte der verschluckte Köder entfernt werden, ohne dass die Rottweiler-Hündin Verletzungen erlitt.

Die Polizei bittet nun Hundebesitzer im genannten Bereich wachsam zu sein und darauf zu achten, dass ihr Hund nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt. Bei Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von Verletzungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. ras/zg

Info: Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel Mannheim, Telefon 0621/71 49 70, zu melden.

