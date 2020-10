Rüge des Landratsamtes

Brühl.Einstimmig goutierten die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung für die Fortsetzung der Sanierung des Hallenbades. So wurde von den Fraktionen die knapp 55 000 Euro schwere Auftragsvergabe für Brand- und Rauchschutztüren im Hallenbad sowie in der benachbarten Sporthalle vergeben. Die Umbauarbeiten waren notwendig geworden, weil ein neues Brandschutzkonzept die beiden Hallen in neue Brandabschnitte aufgeteilt hatte. Bei einer Begehung mit Vertretern des Landratsamtes war zwischenzeitlich gerügt worden, dass die neuen Türen noch nicht eingesetzt seien.

Erfreulich sei, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dass der Betrag deutlich unter den ursprünglich geschätzten Kosten von rund 68 000 Euro geblieben sei. Auffällig ist einmal mehr die Spannbreite bei den sieben eingereichten Angeboten, denn das teuerste belief sich auf stolze 103 000 Euro für die gleichen Arbeiten. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020