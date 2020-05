Rund 70 000 Euro fehlen nun monatlich

Ohne jede Diskussion und Gegenstimme goutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch den Erlass der Gebühren für die Brühler Betreuungseinrichtungen in den Monaten April, Mai und Juni. Wenn Eltern kein Platz angeboten werden könne, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, könnten auch keine Gebühren erhoben werden.

Eine Sicht, die trotz des monatlichen Defizits von rund 70 000 Euro - 30 000 für die Kindergärten, gut 40 000 für die Hortbetreuung - quer durch alle Fraktionen am Ratstisch geteilt wurde. Hans Faulhaber (CDU) betonte genau wie Claudia Stauffer (FW), Roland Schnepf (SPD) und Ulrike Grüning (GL), dass ohne Leistung natürlich keine Gebühren erhoben werden können.

Aufgrund der Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages hatte die Kommune die Gebühren der kommunalen Kinderbetreuung vorerst ausgesetzt - wie auch die umliegenden Gemeinden. Da diese Vorgehensweise mit den konfessionellen Trägern abgesprochen worden war, erhöhte die Kommune zudem aufgrund der Vereinbarungen die prozentualen Defizitbezuschussungen auf zusätzlich rund 70 000 Euro im Monat. An den Kirchen blieben damit Mehrausgaben in Höhe von 5000 Euro hängen, heißt es laut Gemeindeverwaltung in der Darstellung des Sachverhaltes.

Zahl hat sich verdreifacht

Zugleich weist die Kommune darauf hin, dass die monatlichen Soforthilfen des Landes in Höhe von knapp 100 000 Euro für sämtliche Einnahmeausfälle der Gemeinde bestimmt seien.

Anders sehe der Gebührenerlass für Eltern aus, deren Kinder nun einen Notbetreuungsplatz oder einen Platz in der erweiterten Betreuung haben. Auch dort erhob die Gemeinde zunächst für April aufgrund der Verhältnismäßigkeit zum Verwaltungsaufwand auch keine Gebühren. Doch das änderte sich ab Mai. Da hat sich die Zahl der zu betreuenden Kinder verdreifacht.

Wird dort ein Kind bis zu zehn Tagen im Monat betreut, werde ab Mai die Hälfte der Gebühr der regulär gebuchten Betreuungsform erhoben. Und wenn ein Kind mehr als zehn Tage im Monat betreut wird, wird der volle Satz fällig.

Grüning brachte dabei ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass das Angebot in Sachen Kinderbetreuung bald ausgeweitet werden könne.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020