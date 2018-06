Rund 912 000 Euro für die Schillerschule

Anzeige

Brühl/Hockenheim.Ein warmer Geldregen aus Berlin geht über Brühl und Hockenheim nieder. Das Landesministeriums für Kultus, Jugend und Sport hat gestern die Schulsanierungsförderung des Bundes für das laufende Jahr bekanntgegeben. Mit einem Betrag von 912 000 Euro beteiligt sich der Bund an der Fortführung der energetischen Fassadensanierung der Schiller-Grund- und -Werkrealschule in der Gemeinde. Die Sanierung hat für einige Zeit pausiert, bis das Konzept für einen Erweiterungsbau beschlossen wurde. Mit den aktuellen Plänen kann nun auch die südliche Fassade erneuert werden.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, der auch Mitglied des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport ist, begrüßt in einer Presseerklärung die Aufnahme der Brühler Schillerschule und der Hockenheimer Hartmann-Baumann-Schule in das Kommunalinvestitionsförderprogramm. In Hockenheim investiert der Bund so satte 476 000 Euro in die Generalsanierung des Riegelbaus 3 an der dortigen Grund- und Werkrealschule. Insgesamt hat der Bund mit dem Kommunalinvestitionsfördergesetz 3,5 Milliarden Euro bundesweit für Schulsanierungen in finanzschwachen Kommunen zur Verfügung gestellt.

Der Landtagsabgeordnete Born freut sich über die Entscheidungen aus Berlin: „Die Große Koalition hat mit diesem Förderprogramm den richtigen Schwerpunkt gesetzt, nämlich die Investition in die infrastrukturellen Voraussetzungen für gute Bildung. Dass nun die Gelder in Brühl und Hockenheim ankommen, freut mich sehr, das ist ein gutes Zeichen für die vielfältige und starke Bildungslandschaft in der Region.“