Rund um Gott und die Welt

Brühl.Was passt als geistlicher Auftakt besser zu einer „weltlichen“ Jahreshauptversammlung als ein Gottesdienst unter dem Thema „Geh’ den Weg nicht allein“. Im gutbesuchten Saal des Pfarrzentrums eröffnete die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Brühl, Gerda Gaisbauer, diese Versammlung mit einem Gebet über Barmherzigkeit, die – so unterstrich sie – alle mehr als nötig hätten.

Den Jahresrückblick auf die Aktivitäten der Gemeinschaft im vergangenen Jahr, den Maria Herschlein verfasst hatte, trug die Vorsitzende Gaisbauer vor. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie vielfältig das Angebot der katholischen Frauengemeinschaft in Brühl ist. Das Spektrum der Veranstaltungen reichte vom Einkehrtag über Vorträge, Andachten, Kräuter sammeln bis zum Pfarrfest, Wallfahrt und vielem mehr. „Es ist also für jeden etwas dabei“, so der einheitliche Tenor.

Die Geehrten Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Berta Ensenauer und Hildegard Mündel ausgezeichnet. Nach 50 Jahren wurden Liselotte Astheimer und Christel Boch zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 25 Jahre wurden Christel Grob, Thea Knöpfel, Brigitte Naber und Christa Trojosky geehrt. gkh

Gabi Jordan gab in ihrer Eigenschaft als Kassenverwalterin Auskunft über Einnahmen und Ausgaben. Ihrer Tätigkeit, die „perfekt wie immer war“, wurde von den beiden Kassenprüferinnen Annie Huber und Doris Siebert die Richtigkeit bestätigt. So erfolgte die Entlastung durch die Mitglieder.