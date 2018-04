Anzeige

Baum muss weichen

Mit optischen Begrenzungen wird das Areal rund um die Schwimmerbecken zusätzlich gesichert werden, betont Patrick Berndt, dass unter anderem für die bessere Sicht der große Tannenbaum an der Rutsche gefällt worden sei. Jetzt ist es möglich von jedem Standort aus das Geschehen um und auf der Rutsche sowie in den Becken im Blick zu haben. „Schade, dass auch einer der größten Bäume auf der Liegewiese gefällt werden musste“, sagt der Bäderleiter, denn der war krank. Fünf Neupflanzungen ersetzen den Schattenspender, sie werden auf der großzügigen Wiese verteilt angeordnet ins Erdreich gesetzt. Auf dem Weg direkt an die Becken zeigt Berndt, wie die Überlaufschächte aussehen, bevor sie mit einem ordentlichen Wasserstrahl freigespritzt werden – hier sammeln sich Laub und Schmutz über die betriebsfreien Monate.

Durch das niedrig stehende Wasser der Becken schimmert der Boden leicht grünlich, in Kürze wird hier das Wasser komplett abgelassen und die Becken geschrubbt: „Dann ist hier auch wieder alles klar Schiff.“ Die Sonnenschirme haben neue blaue Hüllen erhalten und einige neue Badeliegen sind angeschafft worden, verrät der Bäderleiter. Es gibt noch eine „Baustelle“, die betrifft die Technik: „Noch in diesem Jahr wollen wir darangehen und die Elektrotechnik sanieren, das Herzstück unserer Anlage stammt aus dem Jahr 1986, trotz regelmäßiger Wartung müssen wir hier einiges tun.“ Mit Hochdruck ist das Team daran, die Anlage auf die Hauptbetriebszeit vorzubereiten, die „Kassendamen“ sind ab kommender Woche auch da, dann wird auch in diesem Bereich alles startklar gemacht. Eröffnet wird die Saison am 1. Mai – wenn die Wetterprognosen gut sind, auch eine Woche früher, sagt Berndt. Die Eintrittspreise werden leicht angehoben, teilt er noch mit. Dann kostet der Eintritt 4 Euro (vorher 3,50 Euro) für Erwachsene und für Kinder 2,50 Euro (2 Euro), es wird anstelle der bekannten Zwölferkarten eine Zehnerkarte geben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.04.2018