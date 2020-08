Saloniker treten nun doch auf

Brühl.Nun liegt doch ein Hygienekonzept für das an diesem Samstag, 15. August, geplante Konzert der Stuttgarter Saloniker bei den zuständigen Stellen im Rathaus vor und das Ordnungsamt lässt die Durchführung der Veranstaltung nach einem anfänglichen Nein nun doch zu.

Allerdings gibt es eine Veränderung: Um nicht mit möglichen Badegästen in Konflikt zu geraten, wird das Konzert am Kollersee erst um 20 Uhr beginnen, informiert Veranstalter Patrick Siben in einer neuerlichen Einladung zum klassischen „Seenachtskonzert im ,Niemandsland’ zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz“. Musiziert wird von einer schwimmenden Bühne aus.

Nach dem Hin und Her wird zudem ausnahmsweise ab 19 Uhr eine Abendkasse am Kollerstrand eingerichtet werden. Die Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 10. Die Familienkarte wird für 55 Euro angeboten. ras

