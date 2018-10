Salutschüsse zum Auftakt

Brühl.Kaum ist die Kerwe ausgebuddelt, wird Bürgermeister Dr. Ralf Göck mit den lautstarken Salutschützen der Sportgemeinde heute um 15 Uhr die 34. Straßenkerwe auf der Veranstaltungsbühne eröffnen. Dann geht es Schlag auf Schlag, bis die Kerwe heute um Mitternacht schließt. Um 16 Uhr sind Tanzauftritte der „Rohrhöfer Göggel“, ab 16.30 Uhr die der Brühler „Kollerkrotten“. Ab 18 Uhr verspricht die Band „Festzeltkommando“ Stimmung in der Festmeile. Beim Musikverein Bläserakademie spielt von 21 bis 24 Uhr die Brühler Newcomer-Band „Marshall Gang“.

Morgen geht es – nachdem um 11 Uhr der Festbetrieb startet – auf der Bühne um 12.15 Uhr mit Auftritten der Turnabteilung des TV Brühl weiter. Dann übernehmen ab 14 Uhr die Tänzer von Nawiegehtdas.de mit Square Dance und Glogging. Gleichzeitig startet um 14 Uhr am Stand 26 der Kinderzauberer mit seiner Show.

Line Dance mit den „Buffalos“

Von 12 bis 13 Uhr gibt es ein Platzkonzert mit dem Jugendblasorchester beim Musikverein. Um 14.45 Uhr ziehen die „Buffalo’s“ auf der Festbühne ein und präsentiert Line Dance. „Party uff de Gass“ versprechen die „Hoggema Ringdeifel“, die ab 15.30 Uhr vom Lindenplatz zur Festbühne ziehen. Um 16.30 Uhr gibt es Chorgesang von „Fine Art Music“. Ab 18 Uhr treten Steven Sylvester und Band auf. Der „The Voice Of Germany“-Viertelfinalist ist Garant für viele Musikrichtungen zum Mitsingen und Tanzen. Von 19 bis 21.45 Uhr findet ein Brühler Abend mit dem sinfonischen Blasorchester beim Musikverein statt.

Zudem ist der Sonntag in mehreren Geschäften verkaufsoffen. Bei Helga Fassl beginnt in ihrem Kosmetik- und Modegeschäft in der Mannheimer Straße ab 14.30 Uhr die Modenschau. Bei Broe und Eickmeyer Hörakustik gibt es zwischen 13 und 18 Uhr viele Überraschungen.

Am Montag geht es ab 11 Uhr weiter. Auf der Bühne ist ab 15.30 Uhr das Kasperletheater der Karlsruher Märchentruhe zu Gast, um 16.20 Uhr singt der Kinderchor der katholischen Kirche. „Beyond this Summer“ bietet als fünfköpfige Coverband alte und neue Klassiker. Beim Musikverein ist ab 19 Uhr die Kultparty mit den „Shakerboys“.

An allen Tagen lockt ein großer Vergnügungspark sowie am Dienstag ab 11 Uhr ein Familientag, dann mit ermäßigten Preisen. ras

