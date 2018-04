Anzeige

Brühl.Vorsitzender Hans Hufnagel freute sich, bei der Jahresversammlung 60 Mitglieder zu begrüßen. Alle Veranstaltungen seien ein voller Erfolg gewesen, wobei das Sommerfest Rohrhof mittlerweile eine sehr gute Resonanz in der Region habe, führte Hufnagel aus. Auch die Resonanz auf die Winterfeier sei sehr positiv ausgefallen.

Wie der SVR mitteilt, lag die Mitgliederanzahl Ende 2017 knapp unter 600 und hat sich gegenüber 2016 leicht erhöht. Die Finanzen des Vereins entwickeln sich positiv. Die finanzielle Konsolidierung müsse aber weitergeführt werden. Eine zentrale Aufgabe sei die Aktivierung von Mitgliedern für die Vereinsarbeit.

In 2018 sind Sanierungen in der Halle, der Leichtathletikanlage und der Flutlichtanlage geplant. Des Weiteren müssen Arbeitseinsätze durchgeführt sowie Maßnahmen zur Reduzierung des zu hohen Energieverbrauchs – und damit hoher Betriebskosten – ergriffen werden. In 2021 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. Hier möchte der SVR rechtzeitig entsprechende Aktivitäten planen und vorbereiten.