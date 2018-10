Sattes Fangergebnis bringt den Erfolg

Brühl.Der Herbst ist da und damit auch die Zeit des Saisonausklangs bei der Sportfischern. So trafen sich 14 Petrijünger und ein jugendliches Mitglied des Angelsportvereins Rohrhof, um das letzte Vereinsfischen für das laufende Jahr durchzuführen. Geangelt wurde von 8.30 bis gegen 12 Uhr an den Brühl-Rohrhofer Buhnen.

Petrus hatte dabei einmal mehr ein Einsehen mit den Anglern, so dass bei schönem Wetter jeder Teilnehmer seine Fische an die Waage bringen konnte. Das Verwiegen fand – wie es gute Tradition ist – an der Vereinshütte statt. Die Gewichte gaben den Ausschlag: Den ersten Platz belegte Matthias Bleß mit 12540 Punkten, gefolgt von Jan Dorotik mit 9190 Punkten und Jürgen Schmitt mit 5190 Punkten. Mannschaftssieger wurden Achim Dinies, Jürgen Schmitt und Udo Sammer.

Der Vereinsmeister wird am Familienabend bekannt gegeben. Vorsitzender Udo Koch dankte Tina Schreiner und Bernd Grieger für die hervorragende Organisation des finalen Wettbewerbs. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018